В Швейцарии прошел референдум о пользе спиливания рогов у коров

В Швейцарии прошел референдум о спиливании рогов коровам и козам на фермах. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий вопрос внес пожилой фермер Армин Капауль.

Как сообщает The Local, мужчина предложил ввести преференции для тех фермеров, которые не обрезают рога своему скоту.

При этом, по словам Капауля, идея пришла к нему от самих животных. «Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога», — заявил он.

Противники же этой меры заявляли, что безрогих коров безопаснее содержать в непосредственной близости друг от друга.

Благодаря поддержке общественных движений, Капаулю удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей для вынесения вопрос на референдум, который состоялся в воскресенье, 25 ноября. Его результаты пока неизвестны.

Помимо вопроса об обезроживании, на общенациональном референдуме швейцарцы решали также, можно ли страховым компаниям шпионить за потенциальными мошенниками, а также голосовали по вопросу о том, должны ли решения швейцарских судей иметь приоритет над международным правом.