Скончался легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

В Риме скончался легендарный режиссер Бернардо Бертолуччи. Как выяснили журналисты «Фразы», о его смерти сообщают итальянские СМИ.

Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни.

Среди самых известных работ мастера – фильмы «Конформист» (1970), «Последнее танго в Париже» (1972), «Ускользающая красота» (1996) и «Мечтатели» (2003).

За свою длительную карьеру Бернардо Бертолуччи получал премии «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988) и BAFTA (1989). Также он становился триумфатором Берлинского международного кинофестиваля (1970) и Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).

Бернардо Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля и был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.

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