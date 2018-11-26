Китайский ученый сумел впервые в истории изменить ДНК будущих детей

Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что впервые сумел изменить ДНК. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это с человеческими эмбрионами.

Как пишет издание The Telegraph, китайский ученые во время репродуктивного лечения сумел изменить эмбрионы семи пар.

Отмечается, что в ноябре одна из таких женщин родила девочек-двойняшек, у которых изменили ДНК. Теперь, как говорит ученый, организмы девочек могут «противостоять заражению ВИЧ и СПИДом».

Дело в том, что отец девочек был болен ВИЧ, а мать была здорова. Дети также родились без страшного вируса. При этом, по словам ученого, дети приобрели «иммунитет» против страшной болезни.

Как писала «Фраза», ранее генетики сделали страшное открытие, но объяснили, почему это обнадеживает.

Также ученые заявили, что зима увеличивает риск сердечного приступа.