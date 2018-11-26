Судьба десятков украинцев, захваченных ФСБ, остается неизвестной

До сих пор остается неизвестной судьба 23 украинских моряков, захваченных российскими оккупантами в Керченском проливе 25 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко во время экстренного заседания Совета безопасности и обороны Украины.

«Судьба моряков нам неизвестна, есть только информация о 6 раненых, из них двое тяжелых. Информация противоречивая. Связь с кораблями и моряками ВМС ВСУ после действий РФ было утрачена и блокируется. Всего на судах находились 23 человека», — цитирует Муженко «Украинская правда».

Между тем, как сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook, на данный момент есть информация о шести раненных украинцах.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских кораблей. «С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

В этой связи Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине.