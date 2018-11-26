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Украина оказалась на пороге введения военного положения

Украина оказалась на пороге введения военного положения

Совет национальной безопасности и обороны единогласно проголосовал за рекомендацию президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

Как сообщает «Новое Время» со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко, в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада соберется на заседание для принятия соответствующего решения. Якобы соответствующие консультации уже проведены с председателем парламента Андреем Парубием.

«Введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Украина будет проводить действия по обороне своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан», — заявил Порошенко, призвав народных депутатов прибыть на чрезвычайное заседание ВР.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook уже сообщил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады 26 ноября, на котором будут рассматривать вопрос введения военного положения в Украине. «Сегодня на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора — это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей», — написал Парубий.

Как сообщает «Украинская правда», председатель Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет. «Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков», — сказал Смолий.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь.

Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.

Тэги: Петр Порошенко, Крым, Россия, Андрей Парубий, корабль, Керченский пролив, агрессия, военное положение, новости Украины

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