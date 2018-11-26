«Динамо» опустилось на третье место в УПЛ, проиграв прямому конкуренту за «серебро»

Сегодня, 25 ноября, завершился 16-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. Как передает корреспондент «Фразы», после сыгранных матчей киевское «Динамо» потеряло вторую позицию в турнирной таблице.

Киевляне на выезде играли против «Александрии», которая перед очной встречей шла третьей. Но подопечные Владимира Шарана показали, что абсолютно не боятся столичных грандов и обыграли их со счетом 2:1. У победителей голы забивали Цуриков и Запорожан, а у киевлян – Вербич.

Лидер чемпионата – донецкий «Шахтер» в Харькове также потерял очки, сыграв вничью со «Львовом» 0:0.

Результаты других встреч:

«Мариуполь» - «Ворскла» (Полтава) 1:0;

«Карпаты» (Львов) – «Десна» (Чернигов) 0:2;

«Олимпик» (Донецк) – «Заря» (Луганск) 1:1;

«Черноморец» (Одесса) – «Арсенал» (Киев) 2:1.

После сыгранных матчей «Шахтер» укрепил свое преимущество над преследователями, набрав в 16 матчах 41 очко. На второе место вышла «Александрия» - 33 очка, а «Динамо» опустилось на третье место – 32 очка.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 ноября в матче 4-го тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы «Динамо» дома уверенно обыграло французский «Ренн» со счетом 3:1.