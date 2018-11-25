Главные новости за 24-25 ноября 2018 года

«Евробляхеров» будут «кошмарить» по-полной. И все по закону. Начиная с воскресенья, 25 ноября, украинских владельцев авто на иностранных номерах ожидает новое испытание. В Закон Украины «О полиции» добавили очередное основание для остановки транспортного средства.

Российские корабли «атаковали» украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь. В Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС. Россияне по неизвестной причине протаранили украинский буксир.

Украинские корабли попытались прорваться через «закрытый» Керченский пролив. В акватории Черного моря продолжается «конфликт» между кораблями ВМС ВС Украины и пограничной службы РФ. Украинские моряки уже пятый час пытаются приблизиться к Керченскому проливу.

Порошенко решил увековечить память жертв Голодомора гуманитарной помощью главным мировым «голодающим». Украина направит гуманитарную помощь странам, в которых присутствует острая проблема голода. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Александра Усика обязали провести бой с российским «отпускником». Непобежденному украинскому боксеру-профессионалу Александру Усику придется «спуститься» в первый тяжелый вес. Обладателю чемпионских титулов WBO, WBA, WBC и IBF необходимо провести бой с российским «чемпионом в отпуске».

В сеть попала запись «предсмертного» звонка Евгения Осина. Известный российский музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал аудиозапись телефонного звонка певца Евгения Осина. Незадолго до своей смерти популярный исполнитель позвонил дочери Агнии.

Ученые объяснили, почему прием пищи после 18 часов ‒ опасен для здоровья. Специалисты-кардиологи доказали, что прием пищи в вечернее время несет риск развития серьезных заболеваний. Ужиная после 18 часов, «мы» нарушаем биологические ритмы, что негативным образом сказывается на функционировании «нашего» организма.

В Москве «не по плану» рухнул огромный бизнес-центр. Появилось видео. В столице России произошло ЧП во время «контролируемого» обрушения здания бизнес-центра. Из-за просчета подрывников, крупный объект рухнул немного «не в ту сторону».