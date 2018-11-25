Порошенко решил увековечить память жертв Голодомора гуманитарной помощью главным мировым «голодающим»

Украина направит гуманитарную помощь странам, в которых присутствует острая проблема голода. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Как передает «Громадьське», глава государства подчеркнул, что «это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом» и призвал поддержать тех, «кто сегодня нуждается в нашей помощи».

«В знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской республике, Республике Судан, Демократической республике Конго. Соответствующий указ уже подписан», ‒ сообщил президент.

Петр Порошенко так же отметил, что историческая ответственность за Голодомор в Украине лежит на Российской Федерации, поскольку она является правопреемником СССР.

Как писала «Фраза», Конгресс США готовится признать Голодомор в Украине геноцидом.

Позднее стало известно, что Соединенные Штаты таки признали Голодомор геноцидом. Но не полностью.