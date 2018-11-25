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Украина отправила подкрепление к Керченскому проливу, ‒ росСМИ

Украина отправила подкрепление к Керченскому проливу, ‒ росСМИ

В акватории Черного моря продолжается «конфликт» между кораблями ВМС ВС Украины и пограничной службы РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», «на помощь» к заблокированным у Керченского пролива украинским судам направляются два артиллерийских катера.

Согласно сообщению РИА «Новости», в 11:30 из порта Бердянск (расположенном на Азовском море) в направлении Керченского пролива выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза».

Сообщается, что пограничная служба ФСБ принимает все необходимые меры для пресечения «незаконных действий».

Как писала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, в Азовском море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС. Украинские корабли в составе малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», а так же рейдового буксира «Яни Капу» совершала плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Об этом украинская сторона заранее проинформировала россиян в соответствии с международными соглашениями между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вместе с тем, российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия» по отношению к своим украинским «коллегам». В частности, пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, в результате чего на судне был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение. Кроме того, буксир лишился спасательного плота.

Ранее сообщалось, что украинские корабли продолжают попытки прорваться через «закрытый» Керченский пролив.

Тэги: Украина, общество, Россия, конфликт, корабль, флот, Бердянск, Керченский пролив, катер, новости Украины

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