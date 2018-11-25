Усика обязали провести бой с российским «отпускником»

Непобежденному украинскому боксеру-профессионалу Александру Усику придется «спуститься» в первый тяжелый вес. Как выяснили журналисты «Фразы», обладателю чемпионских титулов WBO, WBA, WBC и IBF необходимо провести бой с российским «чемпионом в отпуске».

Как передает sport.ua, Вадим Корнилов ‒ менеджер российского боксера Дениса Лебедева, которому присвоен статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA ‒ сообщил журналистам, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Александра Усика «спуститься» в более легкую весовую категорию.

«WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года», ‒ заявил Вадим Корнилов.

Как писала «Фраза», стало известно, кто претендует на «голову» Усика в ближайшем будущем.

Ранее Александр Усик сравнил боксерские таланты Мурата Гассиева и Тони Белью.