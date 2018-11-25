Российские корабли «атаковали» украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь

В воскресенье, 25 ноября, в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС. Как выяснили журналисты «Фразы», россияне по неизвестной причине протаранили украинский буксир.

Как передает пресс-центр командования ВМС ВС Украины, группа украинских кораблей в составе малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», а так же рейдового буксира «Яни Капу» совершала плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Отмечается, что об этом украинская сторона заранее проинформировала россиян в соответствии с международными соглашениями между Украиной и РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вместе с тем, сообщается, что российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия» по отношению к своим украинским «коллегам». В частности, пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, в результате чего на судне был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение. Кроме того, буксир лишился спасательного плота.

По заявлению украинской стороны, Россия «в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормами международного права».

Сообщается, что все незаконные действия россиян в акватории Азовского моря фиксируются экипажами украинских кораблей и будут переданы компетентным международным органам.

Как писала «Фраза», Россия пригрозила «красной карточкой и удалением» за приближение к Керченскому мосту.

Ранее эксперты спрогнозировали, пойдет ли Украина на уничтожение Черноморского флота РФ.