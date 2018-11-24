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В сеть попала запись «предсмертного» звонка Евгения Осина

В сеть попала запись «предсмертного» звонка Евгения Осина

Известный российский музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал аудиозапись телефонного звонка певца Евгения Осина. Как выяснили журналисты «Фразы», незадолго до своей смерти популярный исполнитель позвонил дочери Агнии.

Как написал Андрей Разин на своей странице в сети Instagram, «слив» телефонного звонка сделан с одной целью ‒ избежать спекуляций на теме возможных претендентов на наследство Евгения Осина.

По словам продюсера, певец подтвердил своей дочери, что она является его единственным ребенком и все наследство достанется ей.

Кроме того, в своем обращении Андрей Разин попросил общественность перестать мучать родных Евгения Осина, переживших страшную трагедию.

Как писала «Фраза», в сети появилось видео прощания с певцом Евгением Осиным.

Ранее стали известны подробности смерти Евгения Осина.

Тэги: общество, мир, смерть, ребенок, культура, певец, разговор

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