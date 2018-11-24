Усик сравнил боксерские таланты Гассиева и Белью

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик поделился с общественностью своим мнение относительно боксерских возможностей Мурата Гассиева и Тони Белью. Как выяснили журналисты «Фразы», обладателю чемпионских титулов WBO, WBA, WBC и IBF тяжелее пришлось в поединке с британским спортсменом.

Как передает ASN, Александр Усик считает своих поверженных соперников «настоящими мужчинами». По словам украинского боксера, в поединке против Тони Белью ему было сложнее, нежели с Муратом Гассиевым, поскольку в британце «больше загадки и хитрых вещей».

По мнению Александра Усика, молодому россиянину Гассиеву еще не хватает опыта, в то время как британец Белью «уже достаточно опытен».

Как писала «Фраза», новым тренером Александра Усика оказался его давний знакомый.

Ранее стало известно, почему Белью проиграл Усику.