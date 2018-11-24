Уже с завтрашнего дня «евробляхеров» будут «кошмарить» по-полной. И все по закону

Начиная с воскресенья, 25 ноября, украинских владельцев авто на иностранных номерах ожидает новое испытание. Как выяснили журналисты «Фразы», в Закон Украины «О полиции» добавили очередное основание для остановки транспортного средства.

Как передает портал «Автолюбители», полицейские получили право остановить автомобиль на «евробляхах» для выявления факта передачи транспортного средства «в пoльзoвaниe другим лицaм».

Кроме того, изменение в законе позволило правоохранителям выявлять факты «нарушения таможенных правил». Сообщается, что копы смогут в оперативном режиме получать информацию от таможенных органов о дате ввоза авто на иностранной регистрации и лицах, осуществивших такой ввоз.

Так же, согласно сообщению пресс-службы ГФС, с 00 часов 25 ноября изменяются нормы ввоза транспортных средств на иностранных номерах.

«Граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются», ‒ сказано в сообщении.

Как писала «Фраза», владельцы «евроблях» проводят масштабную акцию по всей Украине: заблокированы крупные трассы.

Ранее стало известно, куда деваются конфискованные авто на «евробляхах».