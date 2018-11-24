Ученые объяснили, почему прием пищи после 18 часов ‒ опасен для здоровья

Специалисты-кардиологи доказали, что прием пищи в вечернее время несет риск развития серьезных заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», ужиная после 18 часов, «мы» нарушаем биологические ритмы, что негативным образом сказывается на функционировании «нашего» организма.

Как передает специализированный портал «Медицина 2.0», в многолетнем исследовании принимало участие 12,7 тысяч человек возрастом от 18 до 76 лет. Эксперимент показал, что те из участников исследования, которые принимали пищу после 18-00, имели повышенное кровяное давление и высокий уровень сахара в крови.

По мнению специалистов, «поздний ужин» является элементом неправильного образа жизни, поскольку нарушает естественные биоритмы человека.

Сообщается, что питание в вечернее время, кроме прочего, увеличивает риск развития ожирения, онкологических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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