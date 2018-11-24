Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры

Украинская власть собирается изъять имущество у Почаевской лавры и передать ее новой церковной структуре. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в обращении братии Свято-Успенской Почаевской лавры, размещенном на сайте обители.

«Украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью», — говорится в документе.

«Около 100 лет назад большевистские лидеры, прежде всего Троцкий Л.Д., и иже с ним, поставили перед собой задачу создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию. Так появилось Обновленческое движение или „Живая Церковь“. Одной из главных идей этой организации было упразднение монашества. После создания обновленческой организации большевики начали активную борьбу с православной Церковью, которая стала вне закона. Под лозунгами „пособничества в контрреволюции“ изымались храмы и церковные ценности, в отношении духовенства применялись жесткие репрессии. Стоит отметить, что раскольников-обновленцев поддержала Константинопольская Патриархия. Эта „Живая Церковь“ не просуществовала и 30 лет, а каноническая Церковь непоколебимо стоит и по сей день», — также говорится в обращении.

«Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них „пособниками контрреволюции“. Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу», — заявляют монахи.

«Почаевский городской совет отказался выполнять законное решение суда, обязывающее передать Свято-Успенской Почаевской лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов», — говорится в документе.

«Комиссия Министерства юстиции Украины в ответ на жалобу Министерства культуры Украины, аннулировала регистрацию договора на право пользования Успенским собором, Троицким собором, монастырскими кельями, колокольней, архиерейским домом и Святыми вратами», — напоминают браться. В документе отмечается, что «с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей». «Аналогичной цели стремятся достичь и органы прокуратуры, которые за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел», — отмечается в заявлении.

«В контексте лишения права пользования речь идет о месте проживания 200 монахов и 50 послушников — людей, которые отказались от мира и всю свою жизнь посвятили служению Богу. Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории западной Украины», — также говорится в документе.

Напомним, ранее Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Напомним также, что атака на Почаевскую Лавру — звено в цепи полного окатоличивания Украины.