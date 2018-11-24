Атака на Почаевскую Лавру - звено в цепи полного окатоличивания Украины, - эксперт

Идет агрессия католичества против Православной Церкви на территории Украины, цель — полное окатоличивание страны. Как выяснили журналисты «Фразы», так религиозный эксперт Александр Вознесенский прокомментировал атаку Минюста Украины на православную святыню — Почаевскую Лавру.

«Коротко о том, что вчера произошло. Всем известно две простые вещи: 1) Почаевская лавра является главным оплотом Православия на западной Украине. 2) Именно униаты являются главными претендентами на то, чтобы отобрать этот монастырь себе. Поэтому вчерашняя акция минюста — это мощнейший удар по Православию со стороны униатов», — написал эксперт.

По мнению Вознесенского, «идет ожесточенная агрессия католичества против Православной Церкви на территории Украины целью которой является полное окатоличивание страны».



По мнению эксперта «все это происходило и будет происходить в несколько этапов»:

1) Ранее «униаты при поддержке западных фондов и политиков организовали свержение власти, после чего в правительстве оказались на ключевых должностях именно униаты по вероисповеданию».

2) Сейчас идет «создание процессов объединения церквей с пониманием того, что УПЦ КП и УАПЦ уже предварительно дали согласие на объединение с униатами в будущем»

3) Параллельно идет «вытеснение православной церкви из всех слоев социальной жизни — школа, армия, гос. Учреждения».

4) Также происходит «изъятие ключевых святынь УПЦ МП и передача их в УГКЦ или УПЦ КП (большой разницы это не играет, если брать во внимание, что Филарет неоднократно говорил о готовности объединиться с униатами)».

5) На низком старте — «объединение структур» (УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ — ред.).

6) Затем последует «подавление тех, кто отказался идти на объединение» (УПЦ - ред.).

7) И в финале: «Создание униатского патриархата».

Напомним, ранее Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.