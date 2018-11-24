Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Атака на Почаевскую Лавру - звено в цепи полного окатоличивания Украины, - эксперт

Атака на Почаевскую Лавру - звено в цепи полного окатоличивания Украины, - эксперт

Идет агрессия католичества против Православной Церкви на территории Украины, цель — полное окатоличивание страны. Как выяснили журналисты «Фразы», так религиозный эксперт Александр Вознесенский прокомментировал атаку Минюста Украины на православную святыню — Почаевскую Лавру.

«Коротко о том, что вчера произошло. Всем известно две простые вещи: 1) Почаевская лавра является главным оплотом Православия на западной Украине. 2) Именно униаты являются главными претендентами на то, чтобы отобрать этот монастырь себе. Поэтому вчерашняя акция минюста — это мощнейший удар по Православию со стороны униатов», — написал эксперт.

По мнению Вознесенского, «идет ожесточенная агрессия католичества против Православной Церкви на территории Украины целью которой является полное окатоличивание страны».

По мнению эксперта «все это происходило и будет происходить в несколько этапов»:

1) Ранее «униаты при поддержке западных фондов и политиков организовали свержение власти, после чего в правительстве оказались на ключевых должностях именно униаты по вероисповеданию».

2) Сейчас идет «создание процессов объединения церквей с пониманием того, что УПЦ КП и УАПЦ уже предварительно дали согласие на объединение с униатами в будущем»

3) Параллельно идет «вытеснение православной церкви из всех слоев социальной жизни — школа, армия, гос. Учреждения».
4) Также происходит «изъятие ключевых святынь УПЦ МП и передача их в УГКЦ или УПЦ КП (большой разницы это не играет, если брать во внимание, что Филарет неоднократно говорил о готовности объединиться с униатами)».

5) На низком старте — «объединение структур» (УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ — ред.).

6) Затем последует «подавление тех, кто отказался идти на объединение» (УПЦ - ред.).

7) И в финале: «Создание униатского патриархата».

Напомним, ранее Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Тэги: общество, католичество, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
24.11.18 08:11

Призрак революции и социальные сети

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

24.11.18 10:11

Новинки научной литературы: колонизация Марса, генетика от Менделя до Гитлера и диктатура микробиома

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры
24.11.18 11:30
316
Последние новости
24.11.18 11:30

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры
24.11.18 11:16

Атака на Почаевскую Лавру - звено в цепи полного окатоличивания Украины, - эксперт
24.11.18 10:09

УПЦ будет бороться за свою святыню - Почаевскую Лавру, в том числе - в судебном порядке
24.11.18 10:00

Популистка Тимошенко угрожает верующим, которые не признают каноничность ЕПЦ
23.11.18 22:25

Новым тренером Усика оказался его давний знакомый
23.11.18 22:19

Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру
23.11.18 21:49

В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
23.11.18 21:41

Власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви
23.11.18 21:36

Как выяснилось, «прямые» предки человека были совершенно гигантских размеров
23.11.18 20:58

Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США
Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США
Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем
Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем
Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети
Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети
Журналисты засекли нардепа за просмотром БДСМ-порно прямо в сессионном зале
Журналисты засекли нардепа за просмотром БДСМ-порно прямо в сессионном зале
В Киеве горела православная церковь
В Киеве горела православная церковь
Разумная сила: гарантия безопасности и достойная заработная плата – основные условия для возвращения украинцев из эмиграции
Разумная сила: гарантия безопасности и достойная заработная плата – основные условия для возвращения украинцев из эмиграции
Под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону
Под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону
В США детишки умыкнули самолет – их оперативно арестовали
В США детишки умыкнули самолет – их оперативно арестовали
На Харьковщине повязали банду угонщиков элитных иномарок
На Харьковщине повязали банду угонщиков элитных иномарок
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.