УПЦ будет бороться за свою святыню - Почаевскую Лавру, в том числе - в судебном порядке

Несмотря на решение Минюста СССР Украины Почаевская лавра продолжает находится в законном и правомерном пользовании братии монастыря УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал на своей странице в Facebook Председатель юридического отдела протоиерей Александр Бахов..

На сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмами, колокольней, кельями и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ является действующим. Он не отменен. «Решение Минюста об отмене государственной регистрации не отменяет договор о пользовании», — подчеркнул священнослужитель.

Также Бахов отметил, что решение Минюста можно отменить в судебном порядке.

«Просьба ко всем заинтересованным лицам, не разжигать религиозную рознь, и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря», — призвал отец Александр.

Как ранее сообщалось, Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Как известно, в последнее время власть Украины возрождает советские методы борьбы с православной церковью.

Напомним, власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви.

Как ранее сообщалось, власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам детей.

Напомним, власти Житомира решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.