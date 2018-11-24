Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

УПЦ будет бороться за свою святыню - Почаевскую Лавру, в том числе - в судебном порядке

УПЦ будет бороться за свою святыню - Почаевскую Лавру, в том числе - в судебном порядке

Несмотря на решение Минюста СССР Украины Почаевская лавра продолжает находится в законном и правомерном пользовании братии монастыря УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал на своей странице в Facebook Председатель юридического отдела протоиерей Александр Бахов..

На сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмами, колокольней, кельями и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ является действующим. Он не отменен. «Решение Минюста об отмене государственной регистрации не отменяет договор о пользовании», — подчеркнул священнослужитель.

Также Бахов отметил, что решение Минюста можно отменить в судебном порядке.

«Просьба ко всем заинтересованным лицам, не разжигать религиозную рознь, и воздержаться от противоправных действий в отношении верующих и братии монастыря», — призвал отец Александр.

Как ранее сообщалось, Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Как известно, в последнее время власть Украины возрождает советские методы борьбы с православной церковью.

Напомним, власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви.

Как ранее сообщалось, власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам детей.

Напомним, власти Житомира решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.

Тэги: общество, политика, Почаевская Лавра, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
24.11.18 08:11

Призрак революции и социальные сети

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

24.11.18 10:11

Новинки научной литературы: колонизация Марса, генетика от Менделя до Гитлера и диктатура микробиома

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры
24.11.18 11:30
316
Последние новости
24.11.18 11:30

Цель украинской власти - уничтожение монашества на западной Украине. Заявление братии Почаевской лавры
24.11.18 11:16

Атака на Почаевскую Лавру - звено в цепи полного окатоличивания Украины, - эксперт
24.11.18 10:09

УПЦ будет бороться за свою святыню - Почаевскую Лавру, в том числе - в судебном порядке
24.11.18 10:00

Популистка Тимошенко угрожает верующим, которые не признают каноничность ЕПЦ
23.11.18 22:25

Новым тренером Усика оказался его давний знакомый
23.11.18 22:19

Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру
23.11.18 21:49

В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
23.11.18 21:41

Власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви
23.11.18 21:36

Как выяснилось, «прямые» предки человека были совершенно гигантских размеров
23.11.18 20:58

Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
В Сети появился украинский трейлер фильма об одном из самых страшных убийц
Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США
Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США
Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем
Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем
Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети
Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети
Журналисты засекли нардепа за просмотром БДСМ-порно прямо в сессионном зале
Журналисты засекли нардепа за просмотром БДСМ-порно прямо в сессионном зале
В Киеве горела православная церковь
В Киеве горела православная церковь
Разумная сила: гарантия безопасности и достойная заработная плата – основные условия для возвращения украинцев из эмиграции
Разумная сила: гарантия безопасности и достойная заработная плата – основные условия для возвращения украинцев из эмиграции
Под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону
Под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону
В США детишки умыкнули самолет – их оперативно арестовали
В США детишки умыкнули самолет – их оперативно арестовали
На Харьковщине повязали банду угонщиков элитных иномарок
На Харьковщине повязали банду угонщиков элитных иномарок
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.