Популистка Тимошенко угрожает верующим, которые не признают каноничность ЕПЦ

Юлия Тимошенко пообещала ввести ответственность за отрицание Единой Поместной Церкви (ЕПЦ). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сообщила 23 ноября.

Тимошенко утверждает, что если станет президентом, то государство сделает «все возможное и невозможное» для утверждения ЕПЦ, пишет Интерфакс.

«Мы предусмотрим суровые наказания за какой-либо вандализм, за призывы к насилию, введем ответственность за отрицание нашей Церкви. Мы предоставим полноценную поддержку и надежную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы», — заявила Юлия Тимошенко.

Как известно, в последнее время власть Украины возрождает советские методы борьбы с православной церковью.

Как ранее сообщалось, Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру.

Напомним, власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви.

Как ранее сообщалось, власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам детей.

Напомним, власти Житомира решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.