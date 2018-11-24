Новым тренером Усика оказался его давний знакомый

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик раскрыл общественности имя своего нового тренера. Как выяснили журналисты «Фразы», тренировать обладателя чемпионских титулов WBO, WBA, WBC и IBF отныне будет его старый знакомый по любительскому боксу.

Как передает спортивное издание «Матч!», наставником украинского спортсмена назначен Юрий Ткаченко. По словам Александра Усика, он «очень давно знаком» с этим специалистом и в бытность боксером-любителем работал с ним «в одной команде».

Кроме того, по мнению боксера, немаловажным фактом является то, что Юрий Ткаченко прекрасно знаком с Анатолием Ломаченко, который, как известно, помогал Усику в победных боях против россиянина Мурата Гассиева и британца Тони Белью.

Как писала «Фраза», на торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя с Белью.

Ранее сообщалось, что Александру Усику дали дельный совет, как лучше всего «попасть» на Энтони Джошуа.