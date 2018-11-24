Минюст отобрал у православных верующих Почаевскую Лавру

Министерство юстиции СССР Украины отменило якобы незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Минюста.

Таким образом Минюст отменил право Украинской православной церкви на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область).

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила соответствующую жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Члены Комиссии дружно пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) якобы с нарушениями требований действующего законодательства.

Напомним, что ранее представитель Министерства бескультурья культуры Украины потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

Свято-Успенская Почаевская лавра — это православный монастырь в Почаеве (Тернопольская область). Лавра — крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине после Киево-Печерской лавры.