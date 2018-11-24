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Власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви

Власти Ровенской области, в лучших советских традициях, заставляют селян поддерживать создание поместной церкви

В Ровенской области главы районных госадминистраций заставляют местных жителей подписывать письма к митрополиту Ровенскому и Острожскому УПЦ Варфоломею. Как выяснили журналисты «Фразы», цель таких писем — заставить представителя УПЦ участвовать в «объединительный соборе», на котором рассмотрят вопрос создания поместной церкви в Украине.

Одно из таких «писем счастья» попало в руки верующей УПЦ, которая не хочет себя называть, поскольку является должностным лицом. Она заявляют, что председатель Здолбуновской РГА вызывает к себе глав местных сельсоветов и дает разнарядку: каждый глава села должен написать обращение с соответствующим содержанием от своей общины и завизировать его определенным количеством подписей. Аналогичные обращения также зафиксированы в Гощанском и Острожском районах Ровенщины.

«Вмешательство чиновников в дела церковные — грубое нарушение Конституции Украины», — комментирует ситуацию владыка Пимен, викарий Ровенской епархии УПЦ.

Также СПЖ утверждает, что из неофициальных источников стало известно о том, что Служба безопасности Украины готовит ряд провокаций на Ровенщине. В частности, в СМИ уже напечатан ряд заказных статей, направленных на дискредитацию духовенства Ровенской епархии УПЦ. В дальнейшем, якобы по указанию начальника СБУ Украины в Ровенской области Бедрия, будут организованы пикеты, а возможно и нападения на монастыри и приходы УПЦ.

Как ранее сообщалось, власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам детей.

Напомним, власти Житомира решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним также, что на днях в Житомире собрались безграмотные сторонники некоего «Томаса».

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.

Тэги: общество, Ровно, новости православия, УПЦ, новости Украины

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