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Как выяснилось, «прямые» предки человека были совершенно гигантских размеров

Как выяснилось, «прямые» предки человека были совершенно гигантских размеров

Специалистами из Института палеонтологии ПАН (Варшава, Польша) найдены необычные останки дицинодонта. Как выяснили журналисты «Фразы», это животное считается древнейшим «прямым» предком людей и всех остальных млекопитающих.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на специализированное издание Science, найденные останки доказывают, что дициодонты по своим размерам не уступали динозаврам или современным слонам.

В настоящее время ученые пытаются понять, что заставило предков человека и всех млекопитающих достигать столь гигантских размеров.

Сообщается, что найденные останки принадлежат дицинодонту, длина которого составляла примерно 4,5 метра, высота ‒ 2,6 метра, а масса ‒ около 9 тонн.

Предполагается, что животное было травоядным, а структура костей позволяет сделать вывод о его теплокровности.

Отмечается, что кости дициодонта были найдены на юге Польши в окрестностях местечка Лисовице, где за последние годы было обнаружено множество останков динозавров, крокодилов и древних млекопитающих.

Как писала «Фраза», ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров.

Ранее палеонтологи разгадали тайну гибели мадагаскарских динозавров.

Тэги: ученые, мир, палеонтология, наука, динозавры, раскопки

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