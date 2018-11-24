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В Киеве подняли тариф на отопление. Да так, что мало не покажется даже «святошам»

В Киеве подняли тариф на отопление. Да так, что мало не покажется даже «святошам»

В пятницу, 23 ноября, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила тариф на централизованное отопление в украинской столице. Как выяснили журналисты «Фразы», с 1 января 2019 года цена на теплоснабжение для жителей Киева существенно возрастет.

Как передает УНИАН, тариф на производство тепловой энергии для коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» будет увеличен сразу на 22,3% ‒ до 961,06 гривны (без НДС) за 1 Гкал.

Кроме того, «коммунальная» комиссия повысила цену на тепло для религиозных организаций аж в два раза ‒ до 981,81 гривны (без НДС) за 1 Гкал.

Как сообщается, повод для радости имеют только бюджетные организации ‒ им тариф на тепло почему-то снизили более чем на 17% ‒ до 981,46 гривен (без НДС) за 1 Гкал.

Как писала «Фраза», украинцев предупредили о существенном подорожании электричества.

Ранее сообщалось, что отопление и газ для киевлян таки подорожают.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, тарифы, отопление, повышение, новости Украины

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