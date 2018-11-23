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Главные новости за 23 ноября 2018 года

Главные новости за 23 ноября 2018 года

Верховная Рада приняла бюджет-2019: основные показатели. В шесть утра Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Законопроект №9000 поддержали 240 парламентариев.

Порошенко подписал два важных для «евробляхеров» закона. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты № 8487 и № 8488 о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Украинцев предупредили о существенном подорожании электричества. Уже с начала 2019 года в Украине существенно подорожает электричество. Об этом у себя в «Фейсбуке» написала председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

В Киеве горела православная церковь. В Киеве горел храм Украинской православной церкви. Инцидент произошел в парке Партизанской славы (Дарницкий район).

Google оригинально поздравил легендарного писателя-киевлянина с юбилеем. Легендарному детскому писателю Николаю Носову исполняется 110 лет. Его оригинально поздравил портал Google.

В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар. В Австралии вспыхнул гигантский лесной пожар. Огненная стихия бушует в штате Новый Южный Уэльс.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, тарифы, мир, евробляхи, новости Украины, бюджет-2019

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