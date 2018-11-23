В Киеве пассажиры маршрутки прямо на ходу принялись избивать водителя

В Киеве на автобусном маршруте 548 трое неизвестных жестоко избили водителя маршрутки. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел во вторник, 20 ноября, но о нем стало известно лишь сейчас.

Как информирует dtp.kiev.ua в Facebook, нападавшие, дождавшись, пока в маршрутке не будет других пассажиров, набросились на водителя, который в тот момент следовал по маршруту. Прикрываясь одной рукой, водитель пытался доехать до конечной остановки, где есть камеры видеонаблюдения, но злоумышленники выбили заднюю дверь и скрылись.

Как сообщается, причина всему – войны перевозчиков – на данном маршруте работают два перевозчика.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.

21 ноября в николаевской маршрутке №163 произошла драка между водителем и пассажиром.