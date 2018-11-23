Украинцев предупредили о существенном подорожании электричества

Уже с начала 2019 года в Украине существенно подорожает электричество. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в «Фейсбуке» написала председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, после пересмотра цен на электроэнергию для генерирующих предприятий, цена на электричество для украинцев вырастет на 15%.

Она, в частности, написала, что «Энергоатом» просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, а рентабельность компании составит 38%, что увеличит доход на 27 миллиардов гривен.

Также она написала: «Укргидроэнерго» предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 миллиарда гривен, а ТЭЦ требуют повысить тариф на 21%, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в размере 4,6 миллиарда гривен».

Как писала «Фраза», украинцам рассказали, насколько реально подорожает отопление.

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