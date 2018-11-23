На Полтавщине неизвестные умудрились украсть… самолет

В Полтавской области произошло довольно необычное ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные тайно похитили самолет АН-2 (так называемый «Кукурузник»), 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.

УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что все это хранились на территории бывшего аэродрома в с. Божковское.

По данному факту начато досудебное расследование ч.5 ст.185 УК Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2016 года пьяный россиянин угнал самолет, чтобы слетать за водкой, и разбился.