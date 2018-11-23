Почтовые отделения в селах не будут закрывать

Почтальонов в селах не будут сокращать и они в дальнейшем смогут выдавать пенсии жителям сел. Как выяснили журналисты «Фразы», один из самых популярных украинских телеканалов «Прямой» сообщает, что правительство выделило 500 млн. грн для компенсации расходов «Укрпочты» на содержание сельских почтовых отделений.

«Я предложил очень непростое, но единственно возможное решение: внес предложение, и оно было поддержано правительством, чтобы мы выделили 500 млн грн из государственного бюджета для того, чтобы обеспечить компенсацию „Укрпочте“ расходов по доставку пенсий», — цитирует «Прямой» слова президента Украины Петра Порошенко. «Эти 500 млн пойдут на то, чтобы защитить пенсионеров, не повышать тарифы на доставку пенсий — не будет это делаться за счет средств пенсионера, простого человека. Пенсии надо увеличивать, а не отдавать оттуда дополнительные средства. И в то же время сохранить отделение, потому что где сегодня человек узнает новости в селе? Почтальон для них — это связь с миром», — сказал Петр Порошенко.