Порошенко подписал два важных для «евробляхеров» закона

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроекты № 8487 и № 8488 о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Добавим, что законы вступят в силу на следующий день после опубликования в «Голосе Украины».

Ранее проекты законов подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Законопроект № 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя. Законопроект № 8488 предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 ноября по всей Украине проходила масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они блокировали крупные трассы и улицы вокруг административных зданий, а также пограничные пункты пропуска.

По состоянию на утро среды, 21 ноября, владельцы так называемых «евроблях» продолжили свою акцию протеста с частичным блокированием автодорог.

Протест активистов организации «АвтоЕвроСила», который проходил по всей Украине, закончился многочисленными правонарушениями.