В Сети запустили русско-украинский проект, посвященный историческому единству РПЦ

На официальном портале Московского Патриархата запустили интернет-проект «Историческое единство Русской Православной Церкви». Как выяснили журналисты «Фразы», сайт посвящен истории и современности РПЦ в контексте ее единства.

Создатели ресурса пишут: «На протяжении своей тысячелетней истории Русская Православная Церковь, несмотря на менявшиеся политические обстоятельства и временные разделения, в том числе двухвековой период вынужденного разделения с Киевской митрополией, неизменно сознавала себя единым целым».

В частности, на сайте можно найти комментарии к историко-каноническим исследованиям Константинопольского Патриархата по украинской проблеме, текст интервью митрополита УПЦ Онуфрия, комментарий управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского Антония по поводу решения Синода Константинопольского Патриархата и другие материалы.

Как сообщает СПЖ, материалы на сайте размещаются на русском и украинском языках. В ближайшее время планируется открытие английской и греческой версий.

Проект поддерживается редакцией портала Патриархия.ru.