Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Сети запустили русско-украинский проект, посвященный историческому единству РПЦ

В Сети запустили русско-украинский проект, посвященный историческому единству РПЦ

На официальном портале Московского Патриархата запустили интернет-проект «Историческое единство Русской Православной Церкви». Как выяснили журналисты «Фразы», сайт посвящен истории и современности РПЦ в контексте ее единства.

Создатели ресурса пишут: «На протяжении своей тысячелетней истории Русская Православная Церковь, несмотря на менявшиеся политические обстоятельства и временные разделения, в том числе двухвековой период вынужденного разделения с Киевской митрополией, неизменно сознавала себя единым целым».

В частности, на сайте можно найти комментарии к историко-каноническим исследованиям Константинопольского Патриархата по украинской проблеме, текст интервью митрополита УПЦ Онуфрия, комментарий управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского Антония по поводу решения Синода Константинопольского Патриархата и другие материалы.

Как сообщает СПЖ, материалы на сайте размещаются на русском и украинском языках. В ближайшее время планируется открытие английской и греческой версий.

Проект поддерживается редакцией портала Патриархия.ru.

Тэги: общество, РПЦ, новости православия, УПЦ

Комментарии

Колонка автора
22.11.18 09:17

Мода на туризм: путешествие на край несвободы

Автор: Всеволод Непогодин

Статьи

22.11.18 19:28

«Черная пятница» по-украински: скидки без скидок

Автор: Михаил Масс

Главная новость дня

Главные новости за 22 ноября 2018 года

Главные новости за 22 ноября 2018 года
22.11.18 18:59
306
Последние новости
22.11.18 22:41

В Сети запустили русско-украинский проект, посвященный историческому единству РПЦ
22.11.18 22:08

Власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам даже детей
22.11.18 22:05

Усику дали дельный совет, как лучше всего «попасть» на Джошуа
22.11.18 21:48

В Киеве проведут уникальную собачью фотовыставку
22.11.18 21:41

Власти Житомира, в лучших традициях СССР, решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить
22.11.18 21:09

Как оказалось, вице-премьер Розенко решил «по-философски» построить свое счастье через чужую боль
22.11.18 20:30

Участница «Битвы экстрасенсов» попала в жуткую передрягу в Киеве
22.11.18 19:59

Страсти в Харькове: одиозный мэр внезапно загремела в больницу с инсультом
22.11.18 18:59

Главные новости за 22 ноября 2018 года
22.11.18 16:45

Украинцев предупредили о грядущих магнитных бурях: расписание на декабрь

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
Жуткое видео: американец показал отвратительную колонию канализационных червей
В Британии арестовали щенка, который укусил полицейского. На его защиту поднялась вся страна
В Британии арестовали щенка, который укусил полицейского. На его защиту поднялась вся страна
На киевской окраине утопился молодой парень (видео 18+)
На киевской окраине утопился молодой парень (видео 18+)
В Одесской области произошло кровавое ДТП – погибли два человека. Из-за плохой дороги?
В Одесской области произошло кровавое ДТП – погибли два человека. Из-за плохой дороги?
В Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли (видео 18+)
В Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли (видео 18+)
В суровом Николаеве водитель маршрутки подрался с пассажиром. Пострадала школьница
В суровом Николаеве водитель маршрутки подрался с пассажиром. Пострадала школьница
Китай объявил «торговую войну» бренду Dolce&Gabbana после расистского скандала
Китай объявил «торговую войну» бренду Dolce&Gabbana после расистского скандала
В России рухнул очередной мост. Есть пострадавшие
В России рухнул очередной мост. Есть пострадавшие
Экс-участница «Дома-2» провела ночь со звездой «Игры престолов». И слила в Сеть фотографии
Экс-участница «Дома-2» провела ночь со звездой «Игры престолов». И слила в Сеть фотографии
На Кировоградщине копы похитили и избили подростка, спутав его с преступником
На Кировоградщине копы похитили и избили подростка, спутав его с преступником
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.