Власти Николаева и Запорожья привлекают к автокефальным политическим игрищам даже детей

Власти Николаева распорядились провести в образовательных учреждениях мероприятия в поддержку предоставления Томоса, собрав на них максимальное количество учащихся. Кроме того, как выяснили журналисты «Фразы», власти Запорожья обратились к директорам заведений соцзащиты детей с просьбой обеспечить участие их подопечных в, так называемом, «крещении», которое проведет «епископ» УПЦ КП.

Так, местной администрации Николаева поручили привлечь школьников к участию в мероприятиях, посвященных Томосу: директива направлена администрацией Заводского района Николаева начальнику Управления образования Николаевского городского совета. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В документе работников образования, в лучших советских традициях, просят обеспечить организацию проведения мероприятий «о предоставлении Томоса Украине и вкладе Президента Украины П.А. Порошенко в развитие христианства в Украине». Также в письме сказано о необходимости позаботиться о прибытии для участия в мероприятиях из н/п Николаевской области учащихся 10-11 классов.

А Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука опубликовал документ, направленный Службой по делам детей Запорожской облгосадминистрации руководителям облзаведений соцзащиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В документе анонсируется проведение детского Международного фестиваля искусств «Дивосвіт», который будет проходить при поддержке «Запорожской епархии УПЦ КП» и лично «епископа Запорожского и Мелитопольского» Фотия. Начальник Службы по делам детей А. Матвеева сообщает, что в рамках фестиваля состоится «чрезвычайное событие» — «крещение» детей из детских домов в храме-музее на о. Хортица, и «просит содействия» у подведомственных заведений в обеспечении участия их подопечных в данном мероприятии.

Напомним, власти Житомира, в лучших традициях СССР, решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить.

Напомним также, что на днях в Житомире собрались безграмотные сторонники некоего «Томаса».

Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.

Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.