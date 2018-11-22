Усику дали дельный совет, как лучше всего «попасть» на Джошуа

Непобежденный украинский боксер-профессионал Александр Усик получил ценный совет относительно проведения ожидаемого всеми боя с Энтони Джошуа. Как выяснили журналисты «Фразы», обладателю чемпионских титулов WBO, WBA, WBC и IBF еще рано встречаться с британским супертяжем.

Как передает телеканал xsport, исполнительный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерб считает, что украинскому боксеру пока не хватает опыта выступлений в супертяжелом дивизионе.

По мнению специалиста, Александру Усику еще «нужно ощупать почву», а для этого неплохо бы провести еще несколько боев. По словам Леонарда Эллерба, у украинца отличные навыки, он доминировал в тяжелом весе, но перед Джошуа нужно провести хотя бы «два-три боя».

Как писала «Фраза», промоутер Усика мечтает о бое с непобедимым британцем, отправившим «на пенсию» Кличко.

Ранее стало известно, кто претендует на «голову» Усика в ближайшем будущем.