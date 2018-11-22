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В Киеве проведут уникальную собачью фотовыставку

В Киеве проведут уникальную собачью фотовыставку

Впервые на международных Дог Шоу «Киевская Русь» и «Хрустальный кубок Украины», которые традиционно в декабре проводит Кинологический Союз Украины, 8-9 декабря в Киеве (в Международном выставочном центре, Броварской пр-т, 15, п-ны 2,3 ст. м. «Левобережная») будет презентована фотовыставка «Жизнь как она есть», посвященная братьям нашим меньшим. Как выяснили журналисты «Фразы», эта художественная галерея организована общественным объединением «ЗооРеформа» и уже демонстрировалась в Верховной Раде Украины, информационном агентстве «Укринформ».

Мероприятие приурочено к пятой годовщине ратификации Европейской конвенции о защите домашних животных Верховной Радой Украины и Всемирному дню домашних животных. Если вам не удалось посетить фотовыставку ранее, у нас вас ждет последний шанс насладиться творчеством украинских фотогениев — почитателей четвероногих любимцев. Большинство фотохудожников принадлежит к многотысячному сообществу, которое называется Кинологический Союз Украины.

Более четырех с половиной тысячи участников из разных стран мира почти двухсот пород собак продемонстрируют свои экстерьерные качества в выставочных рингах. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки будут проходить Квалификационные соревнования по Кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и Чемпионат по Обидиенс (послушание) «Хрустальный кубок». Молодые кинологи представят свои умения на Чемпионате-конкурсе по Юниор-хендлингу. Также посетители смогут узнать о канистерапии для «особых» детей на традиционном Майданчике дружбы, где, кроме показательного урока по канистерапии, как уже было сказано выше, раскроет объятия эксклюзивная фотовыставка о братьях наших меньших «Жизнь как она есть». Для самых маленьких организаторы подготовили дополнительную развлекательную программу. Главный финальный конкурс «Best in show» и Парад чемпионов — 2018, в которых примут участие самые достойные четвероногие, определят сильнейших представителей мировой собачьей элиты. Выставочное «меню», как всегда, порадует и гурманов, и широкую аудиторию любителей собак. Все это создаст приподнятое настроение каждому, кто посетит выставки в предновогоднее время.

Генеральный партнер выставок — компания «Royl Canin Ukraine». Информационные партнеры — журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза». Международные выставки проводит Кинологический Союз Украины, президентом которого уже много лет является Георгий Онищенко. Вход для людей с ограниченными возможностями (нужен документ, это удостоверяющий) и детей до 7 лет бесплатный.

Тэги: Киев, общество, выставка, собаки, Кинологический Союз Украины

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