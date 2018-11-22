Власти Житомира, в лучших традициях СССР, решили рассказать священникам УПЦ, как им жить и во что верить

Власти города Житомир написали обращение к правящим архиереям Овручской и Житомирской епархий УПЦ с предложением поддержать создание автокефальной поместной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», текст обращения опубликован на сайте Житомирского облсовета.
Документ подписали председатель Житомирского облсовета Владимир Шырма, председатель облгосадминистрации Житомира Игорь Гундичь и городской глава Сергей Сухомлин.
«Просим вас (архиереев УПЦ — ВК) не идти на провокации Кремля», — сказано в обращении.
«Призываем Вас приобщиться к историческому процессу получения Томоса об автокефали», — также говорится в документе.
Напомним, недавно в Бердянске УПЦ пикетировали «сторонники автокефалии», не понимающие, что они делают.
Напомним также, что на днях в Житомире собрались безграмотные сторонники некоего «Томаса».
Как ранее сообщалось, СБУ продолжает давление на священников УПЦ.
Ранее также сообщалось, что криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.
Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.