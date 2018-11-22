Как оказалось, вице-премьер Розенко решил «по-философски» построить свое счастье через чужую боль

Вице-премьер Украины Павел Розенко встречается с ведущей телевизионного шоу «Аферисты в сетях» Еленой-Кристиной Лебедь. Как выяснили журналисты «Фразы», влиятельный политик решил построить свое семейное счастье через чужое несчастье.

Как пишет «Политека», бывшая жена Павла Розенко ‒ Оксана ‒ в свое время работала помощником народного депутата Анатолия Гиршфельда. В настоящее время женщина очень тяжело переживает семейную драму и отказывается давать комментарии относительно нового романа своего бывшего супруга.

«Мне очень больно. Я комментарий не буду давать. Извините», ‒ сказала она.

Сообщается, что сам Павел Розенко попросил журналистов не затрагивать тему его бывшей семьи, поскольку «жизнь есть жизнь».

Как писала «Фраза», Павел Розенко заявил, что газ для населения дорожать не будет.