Участница «Битвы экстрасенсов» попала в жуткую передрягу в Киеве

В Киеве произошел инцидент с участницей проекта «Битва экстрасенсов». Как выяснили журналисты «Фразы», на Симону Бородину и ее малолетнюю дочь набросилась собака бойцовской породы.

Как передает «Информатор», женщина гуляла во дворе со своей 3-летней дочерью Стейси. В какой-то момент на детскую площадку выскочил бойцовский пес по кличке «Жорик». По словам Симоны Бородиной, собака побежала в сторону ребенка по команде хозяина, который является соседом семьи Бородиных.

Сообщается, что женщина пыталась схватить поводок и самостоятельно оттащить собаку от девочки, но это разозлило соседа, который нанес Симоне удар ногой по руке. По ее словам, на место инцидента приехала полиция, которая забрала ее с дочерью в отделение. Там их продержали до вечера, заставив писать объяснительную, зачем она ударила чужую собаку.

Как рассказала Симона Бородина, в настоящее время наглый сосед требует от ее семьи 200 тысяч евро в качестве «компенсации».

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