Страсти в Харькове: одиозный мэр внезапно загремела в больницу с инсультом

В четверг, 22 ноября, в Харькове должно было состояться очередное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Как выяснили журналисты «Фразы», рассмотрение дело отложили из-за внезапной госпитализации подсудимой.

Как передает УНН, адвокаты Нели Штепы подали заявление в Орджоникидзевский районный суд Харькова о переносе заседания в связи с тем, что их подзащитная в срочном порядке госпитализирована с подозрением на инсульт.

Сообщается, что рассмотрение дела отложено аж до 24 января 2019 года.

Как писала «Фраза», экс-мэра Славянска Штепу отпустили под домашний арест. На радостях она кричала «Слава Украине» и пыталась петь гимн.

Ранее бывший мэр Славянска Неля Штепа заявила, что в СИЗО ее избил некий офицер Щербаков.