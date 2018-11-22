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Главные новости за 22 ноября 2018 года

Главные новости за 22 ноября 2018 года

Порошенко подарил украинцам новый праздник. Президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День внешней разведки Украины. Он назначен на 24 января. Как говорится в президентском указе № 381 от 22 ноября 2018, этот праздник был установлен в связи со значительным вкладом сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также защиты жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины.

Пьяных водителей решили бить по карману еще больнее. Верховная Рада Украины приняла законопроект, который ужесточает ответственность водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или любого другого опьянения. «За» проголосовали 239 народных депутатов. Документ предусматривает, что за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривается наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

«Евробляхеры» «взяли в плен» жену Пашинского. Протест активистов организации «АвтоЕвроСила», который проходил на протяжении двух последних дней по всей Украине, закончился многочисленными правонарушениями. Митингующие портили чужие автомобили, а также вступили в конфликт с супругой главы парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергея Пашинского. Как сообщают «Вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Руслана Пашинская как раз во время протеста ехала по трассе в Коростенской районе, Житомирской области и попала в затор, который случился из-за перекрытия дороги. В какой-то момент ее автомобиль заблокировали митингующие, из-за чего и случился конфликт.

Скандал во львовском лицее: первоклассник бьет детей, ворует у них вещи и даже справляет на них нужду. Во львовском лицее №83, который расположен по улице Пулюя, назревает серьезный конфликт. Об этом сообщается в группе «Батьки SOS» в Facebook. Как написала одна из участниц группы, ученик 1-в класса постоянно срывает уроки, не слушает учителей и бьет других детей, ворует у них вещи и деньги. На одного ребенка даже специально помочился. А когда дети идут в соседний класс на урок английского языка, он и берет вещи детей и из этого класса. В столовой он также ведет себя неадекватно – бросается столовыми приборами и бьет тарелки.

Стало известно, кто заменит Кучму в Минском процессе. Леонида Кучму в Минском процессе заменит Евгений Марчук. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

В центре Киева неизвестный открыл стрельбу. Введен план «Перехват». Сегодня, 22 ноября, около 13:30 в Печерском районе Киева произошло ЧП. Мужчина с ружьем наперевес открыл стрельбу. Источники сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри.

В Китае автомобиль влетел в группу школьников – многие погибли (видео 18+). В провинции Ляонин в Китае произошло жуткое ДТП. Тут в городе Хулудао автомобиль буквально протаранил группу школьников. По данным местной полиции, погибли, как минимум, пять детей. Еще восемнадцать малышей были госпитализированы.

Экс-участница «Дома-2» провела ночь со звездой «Игры престолов». И слила в Сеть фотографии. Бывшая участница популярного российского телешоу «Дом-2» Ольга Власова провела ночь со звездой сериала «Игра престолов» Китом Харингтоном, который сыграл в фильме роль Джона Сноу. Девушка призналась, что любовник из актера так себе. Власова рассказала, что с актером она познакомилась в Люксембурге и у них мгновенно возникла симпатия друг к другу, которая переросла в интимную связь. Несмотря на то, что Харингтон для нее оказался не очень хорошим любовником, они все же до сих пор общаются.

Китай объявил «торговую войну» бренду Dolce&Gabbana после расистского скандала. В Китае вспыхнул грандиозный расистский скандал вокруг известного итальянского бренда Dolce&Gabbana. Тот снял очень странную рекламу. По данным местных СМИ, китайские электронные магазины и бутики уже снимают продукцию Dolce&Gabbana с продажи.

Тэги: автомобиль, Петр Порошенко, Киев, штраф, Львов, Украина, Китай, общество, мир, школа, скандал, политика, дети, Дом-2, шоу-бизнес, евробляхи

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