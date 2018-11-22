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Пьяных водителей решили бить по карману еще больнее

Пьяных водителей решили бить по карману еще больнее

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который ужесточает ответственность водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или любого другого опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», «за» проголосовали 239 народных депутатов.

Документ предусматривает, что за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем, предусматривается наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет, сообщает ТСН.

При этом уточняется, что повторные подобные нарушения караются штрафом в 51 тысячу гривен с лишением права управления транспортным средством от 2 до 3 лет.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Отметим, что сейчас за вождение в нетрезвом виде действуют следующие штрафы: если водитель впервые, сел за руль в состоянии опьянения, то, согласно административного кодекса Украины ст. 130 ч.1, предусматривается сумма штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов граждан или 10200 грн + изъятие водительского удостоверения на срок 1 год.

За повторное нарушение в течение текущего года на водителя накладывается штраф в размере 1200 нмдг или 20400 грн + лишение прав сроком на 3 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 ноября 2017 года Кабинет министров одобрил инициативы Министерства внутренних дел по ограничению максимальной скорости в городе с 60 до 50 километров в час и повышение штрафов за отдельные нарушения правил дорожного движения.

В январе 2018 года сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение штрафов для водителей, которые мусорят на обочинах.

Тэги: автомобиль, штраф, Украина, водитель

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