В центре Киева неизвестный открыл стрельбу. Введен план «Перехват»

Сегодня, 22 ноября, около 13:30 в Печерском районе Киева произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина с ружьем наперевес открыл стрельбу.

Источники «Обозревателя» сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри.

По имеющейся информации стрельбу открыл мужчина невысокого роста, а с места происшествия он скрылся на сером автомобиле BMW-X5 на номерах львовской регистрации.

Обстоятельства происшествия, а также, есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестны. Введен план «Перехват».

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце сентября 2018 года в Киеве мужчина с балкона открыл стрельбу по детской площадке.

6 октября пьяные хулиганы открыли огонь в одном из киевских кафе.

4 ноября в Киеве на Березняках на улице Тычины, 6 мужчина открыл стрельбу из пистолета.