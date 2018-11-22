В Новогоднюю ночь на «Интере» состоятся премьеры новых песен Билык, Поляковой и Повалий

В новогоднюю ночь ТК Интер покажет программу «Главная елка страны». Как выяснили журналисты «Фразы», для миллионов зрителей телеканала споют София Ротару, Таисия Повалий, Ирина Билык, Ани Лорак, Олег Винник, Monatik, Ольга Полякова, Верка Сердючка и многие другие.

«Подготовка и съемки концерта проходили в очень теплой, практически семейной обстановке, — рассказывает известный режиссер и клипмейкер Катя Царик.— И мы надеемся, что наше праздничное настроение почувствуют зрители в новогоднюю ночь. У нас будет очень много звезд, некоторых из них можно будет увидеть только на телеканале „Интер“. Владимир Гришко, Мила Нитич, Злата Огневич предстанут в неожиданных образах и „примерят“ на себя песни своих коллег. Но большинство артистов споют собственные хиты уходящего года — яркие, динамичные, уже любимые зрителями!»

Только на «Интере» у новогодней елки состоится премьера песен, которые подарят поклонникам Ирина Билык, Ольга Полякова и Таисия Повалий. А еще в самую волшебную ночь года телезрителей ожидают невероятные постановки, сложные трюки в исполнении звезд, неожиданные дуэты и сюрпризы от любимых ведущих и самых популярных артистов страны.



А для тех, кто хочет встретить Новый год с сувениром от звезд концерта и помочь онкобольным детям, могут приобрести уникальные лоты от Таисии Повалий, Ани Лорак, Monatik, Ирины Билык и Владимира Гришко на благотворительном аукционе deti.inter.ua.