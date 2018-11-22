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Порошенко подарил украинцам новый праздник

Порошенко подарил украинцам новый праздник

Президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День внешней разведки Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», он назначен на 24 января.

Как говорится в президентском указе № 381 от 22 ноября 2018, этот праздник был установлен в связи со значительным вкладом сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также защиты жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины.

Также этот праздник был установлен в знак благодарности за укрепление обороноспособности государства с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины.

Ранее «Фраза» анализировала, зачем Вятрович хочет отобрать у украинцев 9 выходных.

Тэги: праздник, Петр Порошенко, Украина, общество, политика

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