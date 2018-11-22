Ученые рассказали, какой сахар блокирует рак

Ученые обнаружили вещество, которое блокирует рак. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о заменителе глюкозы маннозе.

Манноза – это моносахарид (C₆H₁₂O₆), который является компонентом многих полисахаридов и смешанных биополимеров растительного, животного и бактериального происхождения. Такой сахар применяется как загуститель и пищевая добавка для страдающих от редких нарушений метаболизма.

Как пишет издание Nature, цитируя ученых из университета Глазго в Шотландии, манноза защищает организм человека от развития ожирения. Кроме этого, вещество имеет противораковые свойства: оно замедляя рост раковой опухоли, а также усиливая эффективность действия химиотерапии.

Ученые поясняют, что «раковые клетки потребляют много глюкозы, что можно использовать для уничтожения рака, однако сахар потребляют и здоровые ткани, однако мы выявили, что раковые тельца не могут поразить маннозу». Как говорят исследователи, таким образом, это вещество замедляет их рост, не влияя на здоровые клетки.

В публикации говорится, что ученые «наблюдая за тем, как замена глюкозы на другие виды сахаров влияли на рост различных типов клеток рака, которые они извлекли из агрессивных онкологических опухолей в костях девочек одиннадцати и пятнадцати лет». Отмечается, что при введении маннозы рост раковых клеток замедлился в три раза, а «противораковые препараты начали убивать не 10-15%, а 30-50% опухолевых клеток».

Как говорят ученые, манноза «заставляла раковые клетки прекратить синтез белков Bcl-1, блокирующих работу генов, отвечающих за самоуничтожение клеток с поврежденной ДНК, и позволяющих им делиться дальше».

Ученые говорят, что маннозу можно употреблять в борьбе с другими видами онкологии. Она эффективно воздействует на «все типы новообразований в толстой и прямой кишке, а ее комбинация с химиотерапией позволит уменьшить дозу токсичных лекарств, а прием чистого сахара сможет замедлить рост опухоли».

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