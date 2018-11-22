Подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили загадочное излучение

В Восточной Антарктиде обнаружено странное излучение. Как выяснили журналисты «Фразы», оно идет прямо из-подо льдов.

Как пишет издание Science Alert, загадочное излучение зафиксировали ученые из работающей тут международной экспедиции. Сообщается, что для зондирования льдов они использовали самолет с радиолокатором. Ученые смогли «зафиксировать процессы, протекающие под толщей льда на глубине трех километров».

Одной из причин таяния льдов они назвали «воздействие радиоактивных пород и горячей воды, которые извергаются из земной коры». Исследователи обнаружили, что «лед плавится снизу вверх, при этом талая вода стекает по течению вниз в подледные озера». Они говорят, что данный процесс «мог продолжаться тысячи и даже миллионы лет, но он не влиял на изменение ледяного покрова».

Впрочем, не все так просто. Как говорят исследователи, «в будущем избыток воды на дне ледяного покрова может привести к изменениям климата».

Как писала «Фраза», в Антарктиде откололся и уплыл в океан ледник размером с четверть Крыма.

Ранее исследователи нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов.