Скандал во львовском лицее: первоклассник бьет детей, ворует у них вещи и даже справляет на них нужду

Во львовском лицее №83, который расположен по улице Пулюя, назревает серьезный конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Батьки SOS» в Facebook.

Как написала одна из участниц группы, ученик 1-в класса постоянно срывает уроки, не слушает учителей и бьет других детей, ворует у них вещи и деньги. На одного ребенка даже специально помочился. А когда дети идут в соседний класс на урок английского языка, он и берет вещи детей и из этого класса. В столовой он также ведет себя неадекватно – бросается столовыми приборами и бьет тарелки.

Отмечается, что с этим ребенком не могут справиться ни психолог, ни классный руководитель, ни учитель физкультуры. Родители его одноклассников даже писали заявление на имя директора лицея, но результата это не дало никакого. По словам директора, она не может ни исключить ребенка из школы, ни перевести его в другой класс, поскольку там его видеть тоже не хотят.

В связи с таким поведением дебошира педагоги вынуждены постоянно смотреть за ним, чтобы он не покалечил других детей. Поэтому остальным очень часто уделяется мало внимания: дети могут случайно «потеряться» во время прогулки, вынуждены сами выходить со школы, забывают им в столовой принести еду и так далее.

Дети боятся ходить в школу, а на днях дошло до того, что на уроки кроме этого мальчика пришло всего два ребенка.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце ноября минувшего года в столичной школе № 247 Деснянского района весь второй класс отказался прийти на занятия в знак протеста против своего одноклассника.

В самой школе рассказывали, что «гроза школы» бьет учащихся школы и своих одноклассников, начиная с первого класса.

29 ноября школьника определили в приют для несовершеннолетних, что на Троещине. Мальчик будет находиться там до наступления совершеннолетия.

В декабре того же года в Черкассах пятиклассница держала в страхе всю школу, едва успев туда перевестись.