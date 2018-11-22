Украинцев предупредили о грядущих магнитных бурях: расписание на декабрь

В декабре ожидается высокая солнечная активность, которая станет причиной серии магнитных бурь. Как выяснили журналисты «Фразы», о них уже предупреждают украинцев.

Как говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные бури в Украине ожидаются как минимум три раза: 1 декабря, 7 декабря и 8 декабря.

Сообщается, что это будут магнитные бури первого уровня.

Украинцев предупреждают о возможных проблемах со здоровьем: это и повышение артериального давления, и снижение работоспособности, и головные боли. Возможна также повышенная тревога и обострения хронических заболеваний.

Осторожными должны быть и сердечники. Также магнитные бури «бьют» по сосудам.

Метеозависимым людям советуют сохранять спокойствие, не перетруждаться и не нервничать. В эти дни лучше воздержаться от жирной пищи и алкоголя, и побольше дышать свежим воздухом.

Как писала «Фраза», астрономы говорят, что в следующем году Солнце начнет наращивать активность.

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