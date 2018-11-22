Супербой Усик ‒ Белью: стало известно, почему проиграл британец

Наставник британского боксера Тони Белью поделился своими впечатлениями от поединка своего подопечного с украинцем Александром Усиком. Как выяснили журналисты «Фразы», помимо эмоциональной составляющей, специалист назвал причину проигрыша Белью.

Как передает Sky Sports, Дэвиду Колдуэллу было «очень тяжело» и даже «ужасно» смотреть этот поединок. По словам тренера, после боя вся команда Белью находилась в состоянии полного «опустошения».

По мнению специалиста, его подопечный был готов победить своего соперника, но, к сожалению, «в конце шестого раунда у него отняло ноги», что и предопределило исход поединка.

Как писала «Фраза», Усик победил Белью нокаутом.

Позднее, на торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя.