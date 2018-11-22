Человек Порошенко в УПЦ неожиданно решил поддержать митрополита Онуфрия. К чему бы это?

Решения Собора епископов УПЦ являются обязательными для всех. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом неожиданно сообщил митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Как передает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, Симеон поблагодарил представителей винницкого духовенства, выступивших с письмом в его поддержку.

«Владыка пояснил, что и первое обращение, написанное в его адрес, в действительности не содержит протеста против него, а является декларацией готовности выполнять решение Собора епископов от 13 ноября, которые архиерей, как и вся полнота Винницкой епархии, будет выполнять, ведь они обязательны для всех иерархов, клириков и верующих Украинской Православной Церкви», — говорится в сообщении епархии.

Как известно, митрополит Симеон — единственный, кто не подписал Постановления Архиерейского Собора УПЦ, поскольку был не согласен с его пунктами.

Напомним, «автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон на днях «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь.

Напомним также, что ранее винницкие священники УПЦ взбунтовались против своего пропорошенковского начальника.

Ранее сообщалось, что автокефальную церковь в Украине может возглавить перебежчик Симеон.

Напомним, близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина — каноническая территория РПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.