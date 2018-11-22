Коломойский: Когда у Порошенко упали рейтинги, он решил заняться Томосом, а теперь еще и хочет отодвинуть Филарета

Бизнесмен и политик Игорь Коломойский считает, что Петр Порошенко перед президентскими выборами стремится приписать себе лавры создания поместной православной церкви, отодвинув от процесса раскольника Филарета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом бизнесмен рассказал в интервью каналу KishkiNa.

«Порошенко не нравится Филарет и он хочет его заменить, — сказал Коломойский. — Он очень переживает. Почему? Потому, что, если брать человека, которому достанутся лавры победителя в истории с Томосом, то есть два претендента на лавровый венок. Это Филарет, который с 1991 года поднял бунт, прошел через анафему, оскорбления, унижения и риски. Я с ним лично не знаком, но считаю, что человек сражался за автокефалию и признание каноничности. Есть и второй человек — Петр Порошенко, который вдруг стал президентом, четыре года ни о чем не говорил, но на последнем году, когда рейтинги упали, он решил заняться Томосом».

Как сообщает СПЖ, Коломойский отметил, что если Филарета не изберут на «объединительном соборе» — тогда будет один победитель (Порошенко), который скажет: «это все я» и пойдет с этим на выборы. «Это аморально», — добавил бизнесмен.